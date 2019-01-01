"الرخاء والتقدم نتاج الوحدة الوطنية" بثقافة البحر الأحمر

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "الرخاء والتقدم نتاج الوحدة الوطنية" حاضرها محمد النوبى، وتحدث عن أهمية الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات وأثر ذلك فى تقدم الأمم والرقى بالأخلاق.



وفي بيت ثقافة القصير أقيم يوم ترفيهى ومسابقات للأطفال تضمن اللعب بالكراسى والرسم على الوجه بالألوان والأغانى المختلفة، إلى جانب المسابقات فى المعلومات العامة، وتوزيع جوائز على الفائزين.



كما عقد قصر ثقافة الغردقة اللقاء الأدبي لشعراء نادي أدب القصر بحضور بعض الشعراء والأدباء، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية رسم حر للأطفال باستخدام ألوان الخشب وألوان الفلوماستر وورق الكاتسون.