تحصين 289 ألفًًا و769 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

أعلن محافظ الغربية، عن تحصين 289 ألفًا و769 رأس ماشية منذ بداية الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت من 22 يونيو الماضي، وتستمر لمدة شهر، بنسبة تغطية 94.8%.



وأوضح المحافظ- في بيان اليوم الأربعاء- أن الفرق البيطرية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة قامت بتحصين 156 ألفًا و346 من الأبقار و123 ألفًا و122 من الجاموس و9595 من الأغنام و688 من الماعز.



ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الطب البيطري باستمرار أعمال هذه الحملة لحين الانتهاء من تحصين كل المواشي والوصول إلى المستهدف بنسبة 100% وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة، مؤكدا على توفير كل الأمصال اللازمة للتحصين، وأن الحكومة تبذل جهدها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



كما أعلن محافظ الغربية عن تنفيذ أكثر من 10 قوافل علاجية بيطرية بالتعاون بين مديرية الطب البيطري وجامعة طنطا استهدفت تقديم خدمات طبية بيطرية بالمجان بجميع أنحاء المحافظة، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا والتي تفتقر إلى وجود وحدات بيطرية بها، حيث جاءت هذه القوافل العلاجية للحفاظ على صحة الحيوانات تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين.