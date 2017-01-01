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مصر

رئيس "عمال المحافظين": تعديلات قانون المنظمات النقابية غير كافية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:17 م
شعبان خليفة، رئيس
شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين،
دعاء جابر
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قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم213 لسنة 2017، التي أقرتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة غير كافية، وستؤثر سلبًا على قاعدة الحريات النقابية.

وحذر "خليفة" من عدم اقتناع لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية من التعديلات التى أقرتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وذلك خلال زياراتها المرتقبة لمصر في نوفمبر القادم، متسائلًا:«كيف ستتوسع قاعدة الحريات النقابية في مصر في حين أن هناك ضعف مشاركة العمال في تشكيل اللجان النقابية التى تخدم قضاياهم".

وأضاف، أن تعديلات القانون ستحرم عددا كبيرا من عمال القطاع الخاص من تأسيس نقابتهم، وتمنعهم من الانخراط في التنظيم النقابي، خاصة أن مصر بها ما يقارب 3 ملايين منشأة قطاع خاص لا يزيد عدد العمال علي 70% في هذه المنشآت.

وتابع، أنه بموجب موافقة لجنة القوى العاملة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، يجيز للعاملين في أية منشأة تكوين لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملًا، فضلًا عن أنه أعطى الحق للعاملين فى المنشآت التى يقل عدد عمالها عن 50 عاملًا، والعاملين من ذوى المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين فى مجموعات مهنية واحدة.

وأشار إلى أن قيادات الاتحاد العام لعمال مصر ولجنة القوى العاملة بالبرلمان انفردت بتعديل القانون دون الدعوة إلى حوار مجتمعي حول هذه التعديلات، فضلًا عن عدم مشاركة كافة الشركاء المعنيين بالعمل النقابى من النقابيين القدامى وشيوخ الحركة النقابية والمنظمين النقابيين وأمانات الأحزاب السياسية مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العمالي؛ لوضع أسس سليمة لتأسيس تنظيم نقابى".

واختتم قائلًا: "على العاملين بالعمل النقابي إنقاذ سمعة مصر وصورتها الخارجية فى المجتمع الدولي".
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