الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

التضامن: صرف مليار و745 مليون جنيه من معاشات يوليو حتى الآن

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
طباعة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو مع الزيادات المقررة لليوم الثالث على التوالي، حيث اطمأنت إلى سير عملية الصرف بيسر ودون شكوى، ومتابعة اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لعمليات الصرف بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم.

ووفقا لبيان الوزارة اليوم، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات التي صرفت معاشاتها منذ بداية شهر يوليو الجاري حتى عصر اليوم الأربعاء مليونا و٢٥٧ ألف عملية صرف بقيمة إجمالية قدرها مليار و٧٤٥ مليون جنيه، حيث بلغ عدد عمليات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ٧١٩ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية قدرها ٧٩٣ مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها عدد ٥٣٨ ألف حالة بقيمة إجمالية ٩٥٢ مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه قد تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، ليصبح الخميس 4 يوليو بدلًا من الجمعة، بينما يبدأ الصرف للمعاشات المحولة على البنوك اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ الإجراءات القصوى استعدادًا لبدء صرف معاشات شهر يوليو في مواعيدها المقررة شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وذلك بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وحد أقصي 832.5 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30-6-2019.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

منذ يوم

الموزع أحمد إبراهيم: "أنغام مراتي والناس بتحب تهري"

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

منذ حوالي 8 ساعات

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

ستوديو

"التأمين الصحي الشامل".. إجراء أول عملية زرع قرنيةوقوقعة للأذن مجانًا (فيديو)

جنش يغادر غرفة العمليات بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة

الاستعدادات الأخيرة قبل عرض "3 أيام في الساحل بالسعودية".. صور

معتز عبد الفتاح: جماعة الإخوان أثبتت خيانتها على مدار التاريخ (فيديو)

ads

رياضة

مدرب الجزائر: أغلقنا ملف الدور الأول ونستعد للأدوار الإقصائية بأمم أفريقيا

وزير الرياضة الجزائري يتوقع تحقيق نتائج تاريخية بأمم إفريقيا

مدرب غينيا يشدد على صعوبة مواجهة الجزائر بأمم إفريقيا

جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مقابل 126 مليون يورو

الرئيس نيوز

رئيس لجنة "عمال المحافظين": تعديلات "المنظمات" تؤثر سلبًا على الحريات النقابية

"مديح وشروط وأوامر" في فرمان "توريث الحكم" لأسرة محمد علي

"القبيسي": حالة زخم تشهدها العلاقات المصرية- الإماراتية حاليا

"محلية النواب" تنظر 41 طلب إحاطة عن سوء أوضاع الطرق بالمحافظات

منوعات

8 أغرب ملاعب كرة القدم في العالم

فيديو مروع لطفل يسقط تحت عجلات قطار وسط الزحام

"فيسبوك" تصدر بيانًا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

العثور على كنز ثمين تحت الأرض وسط موسكو

كشكول

إعلام القاهرة توجه إرشادات لطلاب الثانوية العامة بشأن اختبار القدرات

إرشادات زراعية حول محصول الذرة في قافلة جديدة لزراعة المنوفية

أساتذة علوم الزقازيق يدربون أهالي تل روزن علي تصنيع المنظفات والعطور

"القاصد" يبحث قبول عدد من الكتب كهديا لمكتبات جامعة المنوفية

إسلام سياسي

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

شباب الإرهابية يبحثون عن فتوى لإباحة الزواج عبر "الفيديو شات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

"رؤية مصر 2030".. ورشة فنية بثقافة الإسكندرية

"شعبية الأنفوشي" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

"الرخاء والتقدم نتاج الوحدة الوطنية" بثقافة البحر الأحمر

ورشة "تصوير صحفي" بقصر ثقافة الأنفوشي

صفحتنا ع الفيس بوك