توقف الملاحة بمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، وقف الملاحة الجوية بالمطار بسبب تعرضه للقصف.



وقالت الصفحة الرسمية للمطار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء: "توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي نتيجة لقصف المطار منذ قليل".