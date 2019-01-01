توقف الملاحة بمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف
الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:13 م
أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، وقف الملاحة الجوية بالمطار بسبب تعرضه للقصف.
وقالت الصفحة الرسمية للمطار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء: "توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي نتيجة لقصف المطار منذ قليل".
وقالت الصفحة الرسمية للمطار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء: "توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي نتيجة لقصف المطار منذ قليل".