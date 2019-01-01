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رياضة

مدرب الجزائر: أغلقنا ملف الدور الأول ونستعد للأدوار الإقصائية بأمم أفريقيا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:09 م
جمال بلماضي المدير
جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب
وكالات
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أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن فريقه بدأ الاستعداد لمواجهة غينيا يوم الأحد المقبل في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر.

قال بلماضي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، علي هامش مران المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء): "أغلقنا ملف الدور الأول ونستعد للمرحلة الأصعب في الأدوار الإقصائية. أعلم أن الأمور ليست سهلة بل هذه المباراة من أصعب المباريات".

وأضاف "منتخب غينيا لديه طموحات عالية ولاعبوه سيحاولون تقديم كل ما لديهم، وهو ما سيصعب المباراة"، معتبرا أن مباريات الفرق الصغيرة دائما ما تحمل المفاجأة وهو ما يخشى منه.

وأوضح: "الفوز والأداء الذي ظهر في الدور الأول سوف يضعنا تحت ضغوط كبيرة، خاصة وأن الجميع ينظر حاليا للمنتخب الجزائري بحذر ويجب على اللاعبين الاستمرار في المستوى الذي ظهروا عليه في المباريات الماضية".

ويسعى منتخب الجزائر لاستعادة لقب البطولة الذي توج به مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1990
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