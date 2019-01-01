مأكولات ينصح بالتوقف عنها تسبب أمراض القلب

ينصح خبراء التغذية بالتوقف عن استهلاك الأغذية الاصطناعية المعدة مسبقًا، لما لها من أضرار كثيرة على الصحة أهمها زيادة الوزن.



وبحسب العديد من الدراسات، فإن المنتجات الغذائية المصنعة عادة ما تكون غنية بالأملاح والمواد الحافظة التي تضمن بقاءها طازجة لفترة طويلة، فضلًا عن احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية وانخفاض العناصر الغذائية فيها، ما يجعلها غير صحية.



ويؤدي استهلاك الأطعمة المعدة مسبقًا، إلى زيادة كبيرة في الوزن لدى الأشخاص الذين اعتادوا على تناولها، مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الطازجة.



وتشمل الأطعمة المصنعة، المشروبات الغازية، واللحوم المعلبة والوجبات السكرية الخفيفة، والوجبات المجمدة، وترتبط هذه الأطعمة بالبدانة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



إضافة إلى ما سبق، تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السكر، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بزيادة مفاجئة في مستويات السكر في الدم، والإصابة بداء السكري.



ونظرًا لأن الأطعمة المعلبة هي مجرد سعرات حرارية خالية من العناصر الغذائية المفيدة، يتم تخزينها مباشرة كدهون ولا توفر أي طاقة للجسم، لذا فإن الأشخاص الذين يعتمدون على مثل هذه الأطعمة عادة ما يكونون كسالى ومتعبين طوال اليوم، وفق ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إنديا".