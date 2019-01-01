الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

وزير الرياضة الجزائري يتوقع تحقيق نتائج تاريخية بأمم إفريقيا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 08:58 م
عبد الرؤوف سليم
عبد الرؤوف سليم برناوي
وكالات
طباعة
أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرؤوف سليم برناوي أن المنتخب الجزائري حقق نتائج تاريخية خلال منافسة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.

وقال برناوي في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لتليفزيون (النهار) الجزائري "شعب الجزائر يعرف الرياضة جيدا وكرة القدم بشكل خاص، وهو يعي الآن أننا كسبنا مجموعة رائعة من اللاعبين ومدربا رائعا".

أكد برناوي "حققنا نتائج تاريخية خلال الدور الأول بفوزنا في ثلاث مباريات، في 1990 حققنا ذات النتائج لكن في الجزائر عكس ما يحدث الآن".

وشدد وزير الرياضة الجزائري على أن المشوار ما زال طويلا نحو الفوز باللقب، لكنه لم يستبعد الفوز بالكأس والعودة بها إلى الجزائر.

وكشف برناوي ما دار بينه وبين جمال بلماضي مدرب الفريق قبل انطلاق البطولة، حيث قال: "زرت المنتخب الوطني قبل تنقله لقطر لإجراء معسكر تحضيري ووجدت اللاعبين متخوفين نوعا ما".

أشار برناوي "جمعني حديث جانبي مع المدرب جمال بلماضي وحاولت الخروج في حديثنا عن المألوف. مازحته نوعا ما واستعنت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (تفاءلوا خيرا تجدوه)، وبعد تنقلي لمصر التقيت بلماضي قبل أول مباراة ضد كينيا وقلت له تفاءلوا خيرا فأكمل هو بكلمة
تجدوه".

ويأمل منتخب الجزائر في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عاما، حيث يستعد لمواجهة نظيره الغيني في دور الستة عشر، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا، محققا العلامة الكاملة، بفوزه في مبارياته الثلاث.

ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خطواتك الأولى في عالم تداول العملات "فوركس"

منذ حوالي 15 ساعة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

منذ حوالي 19 ساعة

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

منذ حوالي 23 ساعة

الباز يكشف: لماذا حضرت مصر ورشة البحرين عن "صفقة القرن"؟

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

ستوديو

"التأمين الصحي الشامل".. إجراء أول عملية زرع قرنيةوقوقعة للأذن مجانًا (فيديو)

جنش يغادر غرفة العمليات بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة

الاستعدادات الأخيرة قبل عرض "3 أيام في الساحل بالسعودية".. صور

معتز عبد الفتاح: جماعة الإخوان أثبتت خيانتها على مدار التاريخ (فيديو)

ads

رياضة

مدرب الجزائر: أغلقنا ملف الدور الأول ونستعد للأدوار الإقصائية بأمم أفريقيا

وزير الرياضة الجزائري يتوقع تحقيق نتائج تاريخية بأمم إفريقيا

مدرب غينيا يشدد على صعوبة مواجهة الجزائر بأمم إفريقيا

جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مقابل 126 مليون يورو

الرئيس نيوز

رئيس لجنة "عمال المحافظين": تعديلات "المنظمات" تؤثر سلبًا على الحريات النقابية

"مديح وشروط وأوامر" في فرمان "توريث الحكم" لأسرة محمد علي

"القبيسي": حالة زخم تشهدها العلاقات المصرية- الإماراتية حاليا

"محلية النواب" تنظر 41 طلب إحاطة عن سوء أوضاع الطرق بالمحافظات

منوعات

8 أغرب ملاعب كرة القدم في العالم

فيديو مروع لطفل يسقط تحت عجلات قطار وسط الزحام

"فيسبوك" تصدر بيانًا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

العثور على كنز ثمين تحت الأرض وسط موسكو

كشكول

إعلام القاهرة توجه إرشادات لطلاب الثانوية العامة بشأن اختبار القدرات

إرشادات زراعية حول محصول الذرة في قافلة جديدة لزراعة المنوفية

أساتذة علوم الزقازيق يدربون أهالي تل روزن علي تصنيع المنظفات والعطور

"القاصد" يبحث قبول عدد من الكتب كهديا لمكتبات جامعة المنوفية

إسلام سياسي

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

شباب الإرهابية يبحثون عن فتوى لإباحة الزواج عبر "الفيديو شات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

"رؤية مصر 2030".. ورشة فنية بثقافة الإسكندرية

"شعبية الأنفوشي" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

"الرخاء والتقدم نتاج الوحدة الوطنية" بثقافة البحر الأحمر

ورشة "تصوير صحفي" بقصر ثقافة الأنفوشي

صفحتنا ع الفيس بوك