وزير الرياضة الجزائري يتوقع تحقيق نتائج تاريخية بأمم إفريقيا

أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرؤوف سليم برناوي أن المنتخب الجزائري حقق نتائج تاريخية خلال منافسة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر.



وقال برناوي في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لتليفزيون (النهار) الجزائري "شعب الجزائر يعرف الرياضة جيدا وكرة القدم بشكل خاص، وهو يعي الآن أننا كسبنا مجموعة رائعة من اللاعبين ومدربا رائعا".



أكد برناوي "حققنا نتائج تاريخية خلال الدور الأول بفوزنا في ثلاث مباريات، في 1990 حققنا ذات النتائج لكن في الجزائر عكس ما يحدث الآن".



وشدد وزير الرياضة الجزائري على أن المشوار ما زال طويلا نحو الفوز باللقب، لكنه لم يستبعد الفوز بالكأس والعودة بها إلى الجزائر.



وكشف برناوي ما دار بينه وبين جمال بلماضي مدرب الفريق قبل انطلاق البطولة، حيث قال: "زرت المنتخب الوطني قبل تنقله لقطر لإجراء معسكر تحضيري ووجدت اللاعبين متخوفين نوعا ما".



أشار برناوي "جمعني حديث جانبي مع المدرب جمال بلماضي وحاولت الخروج في حديثنا عن المألوف. مازحته نوعا ما واستعنت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (تفاءلوا خيرا تجدوه)، وبعد تنقلي لمصر التقيت بلماضي قبل أول مباراة ضد كينيا وقلت له تفاءلوا خيرا فأكمل هو بكلمة

تجدوه".



ويأمل منتخب الجزائر في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عاما، حيث يستعد لمواجهة نظيره الغيني في دور الستة عشر، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا، محققا العلامة الكاملة، بفوزه في مبارياته الثلاث.



