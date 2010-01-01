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محافظات

مهندس بجامعة طنطا يفوز بجائزة الجامعة المصرية اليابانية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 08:54 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، فوز المهندس حمادة رزق، المدرس المساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي بكلية الهندسة، بجائزة الجامعة المصرية اليابانية كأفضل طالب بحث لعام 2019.
وحصل على جائزة السفير الياباني، والتي يحصل عليها الباحثون الذين لهم دور بارز في البحث العلمي، ونشر الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، فضلا عن اختياره ضمن أفضل 200 باحث شاب في العالم ضمن 60 دولة مختلفة في مجال الرياضيات وعلوم الحاسب، ودعوته لحضور فعاليات منتدى "هيدلبيرج" الدولي المقام بألمانيا، بحضور الباحثين الحاصلين على أقوى الجوائز العلمية في الهندسة مثل (turing award & fields medal) وغيرهما لمناقشة التحديات والتطلعات العلمية المختلفة في مجال علوم الحاسب، إلى جانب اختياره في المؤتمر الدولي للأنظمة والخدمات المتنقلة MobiSys'19 لهذا العام ضمن النجوم الصاعدة في المجال، ودعوته للمشاركة في فعاليات المؤتمر المقام بمدينة سيول بكوريا الجنوبية.
من جانبه، توجه الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بخالص التهنئة للمهندس حمادة رزق لحصوله على هذه الجائزة وتمثيل جامعة طنطا تمثيلًا مشرفًا.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس حمادة رزق تخرج فى كلية الهندسة جامعة طنطا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في عام 2010، وحصل على درجة الماجستير من الجامعة ذاتها في 2016.
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