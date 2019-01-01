بدء المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري السوداني والمعارضة

بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان والتحالف الرئيسي للمعارضة، محادثات في الخرطوم اليوم الأربعاء بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات.



ورأى صحفي من "رويترز" ممثلين عن الجانبين يجتمعان في فندق بالعاصمة السودانية.



وقال تحالف المعارضة، إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.



كانت المحادثات بين الجانبين انهارت بعد أن داهمت قوات الأمن مخيما للمحتجين أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو.

