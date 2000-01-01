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منوعات

8 أغرب ملاعب كرة القدم في العالم

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 08:51 م
جريدة الدستور
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تنتشر أعداد كبيرة من ملاعب كرة القدم في أصقاع الأرض، بسبب الرواج الكبير الذي تحظى به رياضة كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وسلطت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية الضوء على مجموعة من أغرب ملاعب كرة القدم في العالم، على النحو التالي:
1-ملعب أديداس، طوكيو
يقع الملعب في الجزء العلوي من متجر طوكيو تويوكو، ويطل على مناظر جميلة على أفق المدينة وعلى أكثر تقاطعات العالم ازدحامًا بالحركة المرورية. يمكن للسائح حجز أرض الملعب بأسعار تبدأ من 50 دولارًا أمريكيًا في الساعة.

2-ملعب مارينا باي، سنغافورة
تطل مدرجات هذا الملعب التي تستوعب حوالي 30 ألف متفرج، على خليج مارينا، وتقع أرض الملعب على مساحة عائمة على المياه.

3-ستاد هينينغسفور، النرويج
تقع قرية الصيد الصغيرة هذه على العديد من الجزر الصغيرة قبالة ساحل النرويج، ويبلغ عدد سكانها أقل من 500 شخص. يعد ملعب كرة القدم مكانًا رائعًا وسط كل المناظر الطبيعية. تتم إدارة الملعب حاليًا بواسطة نادي هينينغسفور لكرة القدم.

4-ملعب فيكتوريا، جبل طارق
موطن لجميع الفرق في دوري جبل طارق لكرة القدم. في هذا الملعب لا يستمتع المتفرجون بمناظر رائعة للألعاب فحسب، بل يتمتعون أيضًا بمنظر جبل طارق المذهل الذي ينتصب شامخًا في الخلفية.

5-ستاد جزر فاو
تقع أرض كرة القدم هذه وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجزر فارو، التي يبلغ عدد سكانها أقل من 700 شخص.

6-ملعب أوتمار هيتزفيلد، سويسرا
يقع على ارتفاع 2000 قدم فوق مستوى سطح البحر، وهو أعلى ملعب في أوروبا، وتحيط به مناظر طبيعية من جبال الألب الشاسعة.

7- استاد تاسيلك، جرينلاند
تم بناء ملعب كرة القدم في عام 1960، وهو أكبر قطعة أرض تم تسويتها في المنطقة ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 2000 شخص. وبينما يتم استخدامه بشكل أساسي لكرة القدم، فإنه يستخدم أيضًا للأغراض الترفيهية.

8-ملعب هاستاينسفولر
يقع في مدينة هاستاينسفولر الآيسلندي على قمة جرف صخري مرتفع، ويستوعب ما يصل إلى 2834 شخصًا.
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