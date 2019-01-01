السفير الألماني في بغداد: ندعم العراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل

أكد السفير الألماني في بغداد سيريل نون، اليوم الأربعاء، دعم بلاده للعراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل، فيما أشار إلى أن ألمانيا قدمت المنح المالية من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.



وقال نون، في مقابلة خاصة مع قناة السومرية نيوز نشرتها في موقعها الإلكتروني، إن "برلين أبرمت الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية مع بغداد ما يعكس طبيعة تطور العلاقات بين البلدين".



وشدد السفير الألماني على "دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات لغاية تحقيق الاستقرار"، مؤكدًا أن "ألمانيا كانت سباقة في دعم استقرار العراق من الناحية الأمنية".



وأشار نون، إلى أن "بلاده قدمت المنح المالية من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة".



كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أكد لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته لبغداد مطلع الشهر الماضي، أن العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين العراق وألمانيا ووضعها موضع التنفيذ.



يشار إلى أن عبد المهدي بحث في شهر إبريل الماضي، خلال زيارته لبرلين مع المسؤولين الألمان العلاقات الثنائية وخاصة بمجال الاستثمار والطاقة.