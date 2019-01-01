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رياضة

مدرب غينيا يشدد على صعوبة مواجهة الجزائر بأمم إفريقيا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 08:49 م
البلجيكي بول بوت
البلجيكي بول بوت
وكالات
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أكد البلجيكي بول بوت، مدرب منتخب غينيا، على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام نظيره الجزائري يوم الأحد القادم في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، مشددا على أنه يعد من أفضل المنتخبات حاليا في المسابقة.

وقال بوت في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي لتليفزيون النهار (الجزائري)، "منتخب الجزائر من أفضل المنتخبات حاليا، وأظهر ذلك في مبارياته الماضية، ما يجعل مباراتنا أمامه صعبة للغاية".

أضاف: "يملكون طريقة لعب متكاملة من جميع الجوانب، كما أن دفاعهم صلب لم يتلق أي هدف حتى الآن، إضافة لامتلاكهم السرعة والموهبة، والقوة في الصراعات الفردية".

وتابع "المنتخب الجزائري فاز على السنغال، الذي يعد هو الآخر من أقوى المنتخبات حاليا. جمال بلماضي مدرب الفريق الجزائري يقوم بعمل كبير ويمتلك تشكيلة مكتملة خصوصا مع وجود بعض الأسماء الرائعين كرياض محرز الذي يلعب في مانشستر سيتي".

وأكد مدرب المنتخب الغيني "هناك مجموعة أخرى من اللاعبين المتميزين في المنتخب الحزائري. في الحقيقية إنه يملك فريقا متكاملا وبصحة جيدة".

أكد بوت "سندخل هذه المباراة ونحن نشعر بالحماس بنسبة 200%، نحن لسنا مرشحين في هذه الدورة، نحن بصدد تكوين منتخب، وهدفنا كان التأهل لهذه النهائيات".

وتحدث بوت عن نابي كيتا نجم الفريق، حيث أعرب أن آسفه للإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المنتخب الغيني أمام نظيره النيجيري، والتي حرمته من المشاركة أمام بوروندي في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

وقال بوت "نابي كيتا لاعب مهم بالنسبة لتشكيلتنا، مثل رياض محرز بالنسبة لمنتخب الجزائر، ونتأسف للإصابة التي تلقاها".

أشار المدرب البلجيكي "لن نجد أعذارا بسبب غياب كيتا، ينبغي على باقي اللاعبين الاستفاقة وإظهار إمكانياتهم".

واختتم بوت حديثه قائلا: "سنعمل كل شيء، من أجل عمل التشكيلة المناسبة، والتي يكون بإمكانها تحقيق الفوز".

وصعد المنتخب الغيني للأدوار الإقصائية في البطولة بعد تواجده ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات في المسابقة.

وحصل منتخب غينيا على المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات، برصيد أربع نقاط، عقب فوزه 2 صفر على بوروندي، وتعادله 2 2 مع مدغشقر، وخسارته صفر 1 أمام نيجيريا.

في المقابل، تأهل المنتخب الجزائري، الفائز باللقب عام 1990، لدور الستة عشر بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا، محققا العلامة الكاملة، عقب فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة.
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