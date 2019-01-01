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رياضة

جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مقابل 126 مليون يورو

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 08:47 م
جواو فيليكس
جواو فيليكس
وكالات
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انتقل المهاجم الدولي البرتغالي الشاب جواو فيليكس (19 عاما) من بنفيكا الى أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 126 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن الناديان الأربعاء.

وقال أتلتيكو مدريد، الساعي الى تعويض رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان المرجح انتقاله الى الخصم المحلي برشلونة، في بيان "توصل أتلتيكو مدريد وبنفيكا الى اتفاق بشأن انتقال جواو فيليكس. وقع اللاعب البالغ 19 عاما عقدا للمواسم السبعة المقبلة".

أما بنفيكا، فقال بدوره "توصلنا الى اتفاق مع أتلتيكو مدريد بخصوص الانتقال الدائم للحقوق الرياضية للاعب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو".
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