حكم أنجولي يدير مباراة المغرب وبنين في دور الـ16 لأمم إفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء حكام مباراة المغرب وبنين المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى السادسة مساء فى أولى مباريات دور الـ16 لكاس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليو الحالي.



ويدير الأنجولى هيلدر مارتينيز المباراة ويعاونه كل من جيرسون دوس سانتوس وبيرهى تيسفيورجيس والسنغالى ماجيت نداى رابعا.



وكان المنتخب المغربي قد احتل صدارة المجموعة الرابعة التي خاضت مبارياتها باستاد السلام الدولي برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه للفوز فى المباريات الثلاث بالمجموعة على نامبيبا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا بنتيجة واحدة (1-0)، بينما احتل بنين المركز الثالث بالمجموعة السادسة بعد تعادله فى اللقاءات الثلاثة أمام غانا (2-2) وأمام غينيا بيساو والكاميرون سلبيا.