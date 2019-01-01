مدرب منتخب الجزائر: أغلقنا ملف الدور الأول ونستعد للمرحلة الأصعب بأمم إفريقيا

أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، أن فريقه بدأ الاستعداد لمواجهة غينيا في دور الـ 16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حاليا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي.



وقال بلماضي، في تصريحات اليوم الأربعاء، " أغلقنا ملف الدور الأول ونستعد للمرحلة الأصعب بالأدوار الإقصائية وأعلم أن مباراة غينيا صعبة وأن الأمور ليست سهلة".



وأضاف: "منتخب غينيا لديه طموح ولاعبوه سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم، وهو ما سيصعب المباراة".



وشدد على أن " الفوز والأداء الذي ظهر به المنتخب الجزائري في الدور الأول سوف يضعنا تحت ضغوط كبيرة، خاصة أن الجميع ينظر حاليا للمنتخب الجزائري بحذر ويجب على اللاعبين الاستمرار في تقديم المستوى الذي ظهروا عليه في المباريات الماضية".