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رياضة

فرانس فوتبول: أتلتيكو مدريد يتعاقد مع هيكتور هيريرا لاعب بورتو

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 08:43 م
هيكتور هيريرا
هيكتور هيريرا
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ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الأربعاء أن نادى أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقد مع لاعب الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا، بعد انتهاء عقده مع فريق بورتو البرتغالي الموسم الماضي.

أفاد النادي في بيان بأن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق مع هيكتور هيريرا للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، وسوف يوقع غدا الخميس على عقد لمدة 3 مواسم.

ويأتي تعاقد الروخى بلانكوس مع هيريرا لتعويض رحيل لاعبه رودرى إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي فى عقده والذي يقدر بـ70 مليون يورو.

وكان لاعب الوسط المكسيكى قد انضم لصفوف بورتو البرتغالى عام 2013 قادما من فريق باتشوكا المكسيكى، ولعب مع الفريق 245 مباراة وسجل 36 هدفا.

ويعد هيكتور هيريرا ثالث صفقات أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفى الحالى، بعد ضمه ماركوس يورينتى لاعب وسط ريال مدريد، وفيليبى مونتيرو مدافع بورتو البرتغالى.

وأنهى أتلتيكو مدريد الموسم الماضي فى الدوري الإسبانى في المركز الثاني، خلف برشلونة بطل الليجا.
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