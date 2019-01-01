الجمعة.. 4 مؤتمرات صحفية بالإسكندرية لمدربي المنتخبات المتأهلة لدور الـ16

تقام بعد غد الجمعة، 4 مؤتمرات صحفية لمدربي المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وذلك في قاعة المؤتمرات باستاد الإسكندرية.



وتبدأ تلك المؤتمرات فى تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا لمنتخب نيجيريا وتستمر لمدة نصف ساعة، يعقبه المؤتمر الصحفى للمدير الفنى لمنتخب الكاميرون فى تمام الثانية عشرة إلا ربع ويستمر لمدة نصف ساعة.



وفى تمام الثانية عشرة والنصف يقام المؤتمر الصحفي لمنتخب مدغشقر ويستمر لنصف ساعة، وتختتم المؤتمرات بمنتخب الكونغو فى الواحدة والربع ويستمر حتى الساعة الثانية الأربع.



فيما تقرر فتح المران للمنتخبات الأربعة لمدة ربع ساعة، حيث يقام مران منتخب نيجيريا فى الساعة الخامسة والنصف بملعب الأكاديمية البحرية، وفي التوقيت نفسه، يقام مران منتخب مدغشقر بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وفى تمام الساعة السادسة يقام مران منتخب الكاميرون بملعب ستاد الجامعة، فى الوقت ذاته يقام مران منتخب الكونغو على ملعب نادى الاتحاد السكندري بسموحة.



ويلتقى منتخبا نيجيريا والكاميرون يوم السبت فى تمام الساعة السادسة، بينما يواجه منتخب مدغشقر نظيره الكونغو يوم الأحد فى تمام الساعة السادسة.