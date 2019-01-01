إندونيسية تواجه تهمة "التجديف"

وجهت لامرأة اندونيسية، يقول الأطباء إنها يجب أن تتلقى علاجًا نفسيًا، شبهة التجديف بعدما أخذت كلبًا إلى مسجد.



ويظهر شريط مصور تم بثه على الإنترنت في إندونيسيا كلبًا يجري حول مسجد في مدينة بوغور الواقعة في جاوة الغربية حيث وجهت المرأة بمصلين غاضبين.



وقال أندي محمد ديكي باستيكا، مدير شرطة بوجور إن ثمة شبهة بقيام المرأة بالتجديف، وأن التحقيق مازال مستمرًا.



والتجديف جريمة جنائية في إندونيسيا مع عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات.



وتم احتجاز المرأة في مستشفى للشرطة، الذي قال إن الأطباء أوصوا بنقلها إلى مصحة للأمراض النفسية.