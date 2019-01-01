قائد القوات البرية الروسية يلتقي وزير الدفاع الباكستاني

التقى قائد القوات البرية الروسية الجنرال أوليج ساليكوف مع وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الباكستانية اليوم الأربعاء.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من الأمور بما فيها العلاقات الثنائية والتدريب في مجال الأمن.



وقال وزير الدفاع الباكستاني برويز ختك بأن التعاون بين باكستان وروسيا سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من جانبه ثمن الجنرال الروسي إنجازات باكستان في القضاء على الإرهاب بالبلاد.