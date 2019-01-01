الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

سفير ألمانيا في بغداد: ندعم العراق لحين استقراره بالكامل

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 08:34 م
السفير الألماني
السفير الألماني في بغداد سيريل نان
أ ش أ
طباعة
أكد السفير الألماني في بغداد سيريل نان، دعم بلاده للعراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت المنح المالية من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.
وقال سيريل نان ـ في مقابلة خاصة مع قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية وبثت مساء اليوم الأربعاء - إن:"برلين أبرمت الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية مع بغداد ما يعكس طبيعة تطور العلاقات بين البلدين".
وشدد السفير الألماني على دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات لغاية تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن "ألمانيا كانت سباقة في دعم استقرار العراق من الناحية الأمنية".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بحث في شهر أبريل الماضي، خلال زيارته برلين مع المسئولين العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة، مؤكدا أن العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين العراق وألمانيا ووضعها موضع التنفيذ.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الموزع أحمد إبراهيم: "أنغام مراتي والناس بتحب تهري"

منذ حوالي 9 ساعات

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى "الفيديو الإباحى"

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

منذ حوالي 15 ساعة

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

ستوديو

الأهلي يتعادل سلبيًا بودية المتحدة قبل السفر لإسبانيا

"التأمين الصحي الشامل".. إجراء أول عملية زرع قرنيةوقوقعة للأذن مجانًا (فيديو)

جنش يغادر غرفة العمليات بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة

الاستعدادات الأخيرة قبل عرض "3 أيام في الساحل بالسعودية".. صور

ads

رياضة

مدرب الجزائر: أغلقنا ملف الدور الأول ونستعد للأدوار الإقصائية بأمم أفريقيا

وزير الرياضة الجزائري يتوقع تحقيق نتائج تاريخية بأمم إفريقيا

مدرب غينيا يشدد على صعوبة مواجهة الجزائر بأمم إفريقيا

جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مقابل 126 مليون يورو

الرئيس نيوز

رئيس لجنة "عمال المحافظين": تعديلات "المنظمات" تؤثر سلبًا على الحريات النقابية

"مديح وشروط وأوامر" في فرمان "توريث الحكم" لأسرة محمد علي

"القبيسي": حالة زخم تشهدها العلاقات المصرية- الإماراتية حاليا

"محلية النواب" تنظر 41 طلب إحاطة عن سوء أوضاع الطرق بالمحافظات

منوعات

8 أغرب ملاعب كرة القدم في العالم

فيديو مروع لطفل يسقط تحت عجلات قطار وسط الزحام

"فيسبوك" تصدر بيانًا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

العثور على كنز ثمين تحت الأرض وسط موسكو

كشكول

الأولى على مسابقة تحدى القراءة العربى بالأزهر:القراءة تحافظ على العقل

إعلام القاهرة توجه إرشادات لطلاب الثانوية العامة بشأن اختبار القدرات

أساتذة علوم الزقازيق يدربون أهالي تل روزن علي تصنيع المنظفات والعطور

إرشادات زراعية حول محصول الذرة في قافلة جديدة لزراعة المنوفية

إسلام سياسي

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

شباب الإرهابية يبحثون عن فتوى لإباحة الزواج عبر "الفيديو شات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

"رؤية مصر 2030".. ورشة فنية بثقافة الإسكندرية

"شعبية الأنفوشي" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

"الرخاء والتقدم نتاج الوحدة الوطنية" بثقافة البحر الأحمر

ورشة "تصوير صحفي" بقصر ثقافة الأنفوشي

صفحتنا ع الفيس بوك