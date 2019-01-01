سفير ألمانيا في بغداد: ندعم العراق لحين استقراره بالكامل

أكد السفير الألماني في بغداد سيريل نان، دعم بلاده للعراق بمختلف المجالات لحين استقراره بالكامل، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت المنح المالية من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

وقال سيريل نان ـ في مقابلة خاصة مع قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية وبثت مساء اليوم الأربعاء - إن:"برلين أبرمت الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية مع بغداد ما يعكس طبيعة تطور العلاقات بين البلدين".

وشدد السفير الألماني على دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات لغاية تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن "ألمانيا كانت سباقة في دعم استقرار العراق من الناحية الأمنية".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بحث في شهر أبريل الماضي، خلال زيارته برلين مع المسئولين العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة، مؤكدا أن العراق مع أي جهد يخدم استقرار المنطقة والعالم، فيما أشار إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات الثنائية بين العراق وألمانيا ووضعها موضع التنفيذ.