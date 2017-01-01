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مصر

"حماية المستهلك" يستدعي وكلاء "آبل" بمصر لعيب في بطارية المنتج

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 08:33 م
رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك دكتور راضي عبد المعطي
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استدعى رئيس جهاز حماية المستهلك دكتور راضي عبد المعطي، وكلاء شركة آبل العالمية في مصر فور رصد وجود تحذيرات حول ظهور عيب في بطارية منتج آبل (MacBook Pro 15 - inch) حيث ينتج عند استخدامه سخونة شديدة مما قد يؤدي إلى الاحتراق في حالات محدودة.

وأوضح جهاز حماية المستهلك، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أبعاد المشكلة تفصيلا والإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانبهم لمواجهتها المشكلة، بما لا يخالف قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وبما لا يضر صحة المستهلك والذين أكدوا على التزامهم بحقوق المستهلك المصري وتنفيذهم لتعليمات قانون حماية المستهلك، وذلك بعد إطلاقها موقعا إلكترونيا https:support.apple.com15-inch-macbook-pro-battery-recall للتأكد من وجود عيب في البطارية الخاصة ببعض أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تم تصنيعها في الفترة من سبتمبر 2015 وحتى فبراير 2017.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالًا للمادة رقم 19 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 والذي يؤكد التزام المورد أو مقدم الخدمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

من جانبه، شدد رئيس الجهاز على وكلاء الشركة بضرورة الالتزام باستبدال البطارية المعيبة، في حالة التأكد من وجود عيب بها، وتوجيه العملاء مباشرة، إلى أقرب مركز خدمه لآبل لاستبدال البطارية أو الاتصال بهم على أرقام 19857 15133.

وأكد عبدالمعطي على ممثلي الشركة أن المستهلك له الأولوية، وأنه محور اهتمام أجهزة الدولة، بهدف صون وحماية حقوقه.

وأهاب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونته من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوى أو مخالفة لديهم، حتي يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد المخالفين، وضبط الأسواق، منوها بأنه يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس اب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" علي متجر Google Play للهواتف الذكية.
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