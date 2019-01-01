خبيرة أبراج لمواليد 4 يوليو: سيطر على عواطفك وانفعالاتك

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أنه إذا كنت مولودًا في يوم 4 يوليو، فإن ذلك يعني أنك شديد الذكاء ولديك روح فكاهة، والأولوية في حياتك للحياة العاطفية، لكنك تميل للتردد والتذبذب، ولديك مزاج متقلب جدا.



وتابعت: "هذا العام يحمل لك تغييرًا إيجابيًا وانتقالًا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك، فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك".



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.