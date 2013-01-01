إشبيلية الإسباني يضم رسميا الفرنسي جيوليس كوندي

أعلن نادي أشبيلية الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، التعاقد مع المدافع جيوليس كوندي من بوردو الفرنسي.



ولم يعلن أشبيلية عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن النادي سيدفع 25 مليون يورو (28 مليون دولار).



وفي هذه الحالة، ستكون الصفقة قياسية بالنسبة للنادي الذي كان قد أبرم أكبر صفقة في تاريخه بضم المهاجم لويس مورييل مقابل 21 مليون يورو.



وأصبح كوندي 20 عاما خامس الصفقات التي أبرمها إشبيلية هذا الصيف بعد تعاقده في وقت سابق مع كل من موناس دابور ولوك دي يونج ودييجو كارلوس وخوان خوردان.



ونشأ كوندي كلاعب يافع بين صفوف بوردو حتى وصل إلى الفريق الأول في موسم 20192018 ولعب معه 50 مباراة، 37 مباراة منها في الدوري الفرنسي.



ووصل اللاعب الفرنسي مساء أمس الثلاثاء إلى مدينة إشبيلية الإسبانية واجتاز بنجاح الاختبارات الطبية التي أجريت له صباح اليوم، قبل أن يوقع على عقود انضمامه للنادي الأندلسي حتى عام 2024.