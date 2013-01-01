مقتل وإصابة 6 جنود باكستانيين في انفجار بكشمير

لقي خمسة جنود باكستانيين على الأقل مصرعهم وأصيب آخر بجروح، اليوم الأربعاء؛ جراء انفجار وقع بالقرب من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "جيو" الباكستانية - أنه يجري التحقيق لمعرفة طبيعة الانفجار الذي وقع في قطاع "شمب" على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل خمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني وإصابة آخر.