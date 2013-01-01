الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

اجتماع لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:51 م
الكابتن محمود الخطيب،
الكابتن محمود الخطيب،
طباعة
عقدت لجنة اكتشاف المواهب بالنشاط الرياضي بالنادي الأهلي اجتماعًا اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة بناء على توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الخاصة بتطوير أوجه العمل والتنقيب عن العناصر المميزة.

وترأس رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، اللجنة التي ضمت كل من طاهر رجب ومحمد السلعوة، وشريف علي، ووجيه حمدي، وممدوح إسماعيل، وفوزي فضالي، وعبدالله خليفة.

وتطرق الاجتماع إلى آليات العمل الخاصة باكتشاف المواهب في مختلف محافظات مصر، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل تحقيق أفضل النتائج في هذا الشأن.

وأكد عبدالقادر، أن اللجنة تضم قامات رفيعة من أصحاب الخبرات الكبيرة في اللعبات المختلفة، وهو ما سيكون له دور كبير في تقديم العديد من المواهب لفرق النادي والمنتخبات الوطنية بشكل عام.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى "الفيديو الإباحى"

منذ حوالي 8 ساعات

بهتافات "مو صلاح".. المصريون يستقبلون راموس في الغردقة

منذ ساعتين

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

منذ حوالي 6 ساعات

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

"فيسبوك" تصدر بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

ستوديو

الديهي لمنظمة العفو الدولية: "طز في التقارير بتاعتكم"

بملابس البحر.. نجلة نوال الزغبي مع حبيبها (شاهد)

إيهاب نصر: مصر البوابة الرئيسية لروسيا في أفريقيا (فيديو)

الديهي في ذكري 3يوليو 2013:"وقعنا شهادة وفاة الإخوان في هذا اليوم"

ads

رياضة

إشبيلية الإسباني يضم رسميا الفرنسي جيوليس كوندي

اجتماع لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي

طبيب المنتخب يكشف حالة جنش الصحية بعد إجراء جراحة "وتر أكيلس"

كيف يعبر «الفراعنة» دور الـ16؟

الرئيس نيوز

مدير بطولة "كأس أفريقيا" يحقق أمنية طفل من ذوي الاحتياجات

الخارجية: بيع آثار مصرية في مزاد بلندن ينافي المعاهدات الدولية

حقيقة وفاة محمود عزت في مستشفى تركي

6 رسائل من السيسي لوفد الكونجرس الأمريكي

منوعات

"فيسبوك" تصدر بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

العثور على كنز ثمين تحت الأرض وسط موسكو

تسريب فيديو لشاب سعودي تعمد تحطيم سيارة

عطل فني يصيب "فيس بوك"

كشكول

وكيل الأزهر نائبًا عن "الطيب" فى حفل مسابقة تحدى القراءة العربى

إنتهاء تصحيح امتحانات "دراسات" بنات المنوفية

"عبد الله" يتابع التدريب التأهيلى لاجتياز اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب والطلائع

إسلام سياسي

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

شباب الإرهابية يبحثون عن فتوى لإباحة الزواج عبر "الفيديو شات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

استكمال فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأي الثقافي"

غدًا.. مؤلفات عالمية بأنامل بلجيكية على المسرح الصغير بالأوبرا

"الثقافة" تؤكد ضرورة مشاركة أهالي دمياط في مبادرة "صنايعية مصر"

22 يوليو.. مناقشة وتوقيع "أولاد الناس" بمركز الهالة الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك