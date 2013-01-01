اجتماع لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي

عقدت لجنة اكتشاف المواهب بالنشاط الرياضي بالنادي الأهلي اجتماعًا اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة بناء على توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الخاصة بتطوير أوجه العمل والتنقيب عن العناصر المميزة.



وترأس رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، اللجنة التي ضمت كل من طاهر رجب ومحمد السلعوة، وشريف علي، ووجيه حمدي، وممدوح إسماعيل، وفوزي فضالي، وعبدالله خليفة.



وتطرق الاجتماع إلى آليات العمل الخاصة باكتشاف المواهب في مختلف محافظات مصر، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل تحقيق أفضل النتائج في هذا الشأن.



وأكد عبدالقادر، أن اللجنة تضم قامات رفيعة من أصحاب الخبرات الكبيرة في اللعبات المختلفة، وهو ما سيكون له دور كبير في تقديم العديد من المواهب لفرق النادي والمنتخبات الوطنية بشكل عام.