بوينج تقدم 100 مليون دولار لأسر ضحايا حادثي "737 ماكس"

أعلنت شركة بوينج الأميركية لصناعة الطائرات، الأربعاء، أنها ستقدّم 100 مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطّم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصا.



وقالت الشركة التي وصفت المبلغ المرصود بأنه "استثمار أولي" على مدى سنوات، إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية نفقات العيش وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تضررت جراء تحطّم طائرتي "الخطوط الجوية الإثيوبية" و"لايون إير" الإندونيسية.

وتواجه بوينج دعاوى قضائية تقدّمت بها عائلات الضحايا.



ونهاية يونيو تعمّقت الأزمة الناجمة عن طائرة 737 ماكس لدى بوينج مع تأخر عودتها إلى الأجواء إثر اكتشاف خلل جديد يتوقع أن يكلف الشركة تبعات مالية واجتماعية ثقيلة.