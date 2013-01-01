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عالم

تونس: حريصون على نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:46 م
د وزير الشؤون الخارجية
د وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي
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أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط الشعبين الشقيقين التونسي والفلسطيني ومتانتها، مشددا على ثبات موقف تونس المساند لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وإرساء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحرصها على أن تظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة سفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم.

من جهته، أبلغ السفير الفلسطيني وزير الخارجية ارتياح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعافي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا وتمنياته له بموفور الصحة والسلامة والعودة السريعة إلى سالف نشاطه.
وسلم السفير الفلسطينى الجهيناوي رسالة من نظيره الفلسطيني رياض المالكي عبر له فيه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021، معبرا عن يقينه بأن تونس ستكون صوت العرب وخير مدافع عن القضايا العربية في هذا الهيكل الأممي.
و أعرب السفير الفلسطيني عن تطلع بلاده إلى تطوير مختلف أوجه التعاون مع تونس والاستفادة من الخبرات التونسية في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، وقعت تونس بمقر الامم المتحدة على اعلان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء غير المقيمين مع جمهورية نيكاراغوا في إطار استكمال وتعزيز شبكة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسائر دول العالم، وخاصة في منطقة أمريكا اللاتينية.
ويضفي التوقيع على هذا الإعلان المشترك،وفقا لبيان الخارجية اليوم، طابعا رسميا على العلاقات بين البلدين حسب مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة.
واشار البيان الى ان هذا الاعلان يؤكد إرادة البلدين لتكريس وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما ورغبتهما المشتركة في بناء علاقات ثنائية تستند لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التعايش السلمي والمساواة والاحترام المتبادل لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقع البيان المشترك القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة، السفير سامي بوقشة وعن جمهورية نيكاراغوا السفير الممثل الدائم لجمهورية نيكاراغوا لدى الأمم المتحدة جايمي هرميدا كاستيو.
تجدر الإشارة إلى أن نيكاراغوا هي دولة تقع في منطقة أمريكا الوسطى عاصمتها "ماناغوا" وتحدّها الهندوراس وكوستا ريكا وبحر الكاراييب والمحيط الهادي.
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