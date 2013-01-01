نوريتش سيتي يوقع عقدا جديدا مع المهاجم الفنلندي تيمو بوكي لـ3 سنوات

قال نوريتش سيتي اليوم الأربعاء إن المهاجم الفنلندي تيمو بوكي وقع عقدا جديدا مع النادي الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مع وجود بند إضافي يتضمن إمكانية التمديد لعام آخر.



وانضم بوكي اللاعب الدولي الفنلندي البالغ من العمر 29 عاما إلى نوريتش في يونيو 2018 من بروندبي الدنمركي وسجل 30 هدفا في مختلف المسابقات وأنهى الموسم في صدارة دوري الدرجة الثانية ليعود مجددا للأضواء بعد غياب ثلاث سنوات.



وقال بوكي لموقع النادي على الانترنت "قضيت العام الأول بطريقة مذهلة هنا. الجميع سهلوا الأمور بالنسبة لي ولعائلتي. شعرت كأنني في منزلي. نشعر أنا وأسرتي بالسعادة للبقاء هنا لفترة أطول.



"الموسم الماضي سيساعدنا كثيرا في الموسم الجديد. أعتقد أن التكاتف بين اللاعبين سيساعدنا كثيرا وسيساعد العناصر الجديدة على الاستقرار هنا".



وسيحل نوريتش سيتي ضيفا على ليفربول وصيف البطل في مستهل الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز في التاسع من أغسطس المقبل.



وأضاف بوكي "بمجرد الإعلان عنه، تابعت جدول مباريات الموسم الجديد باهتمام لأن العديد من أفراد عائلتي يشجعون ليفربول لهذا من الجيد أن أستهل الموسم بهذه المباراة.



"سنذهب إلى هناك ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا ونأمل أن نحقق نتيجة طيبة".