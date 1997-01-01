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عالم

بريطانيا تستدعي السفير الصيني بسبب هونج كونج

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مصدر لوكالة "رويترز" بأن بريطانيا استدعت السفير الصيني لدى المملكة، ليو شاومينج، بسبب تعليقاته ردا على الانتقادات البريطانية لتعامل الصين مع الوضع في هونج كونج.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الخارجية البريطانية اعتبرت تعليقات السفير "غير مقبولة".

وجاء في تصريحات السفير أن "البعض يعتبرون أن هونج كونج لا تزال تحت الحكم البريطاني. ونسوا... أن هونغ كونغ عادت إلى حضن الوطن".

وأضاف السفير: "أقول لهم أبعدوا أيديكم عن هونج كونج وعليكم إبداء الاحترام"، مضيفا أن "قوالب التفكير الاستعمارية لا تزال موجودة في عقول بعض المسؤولين والسياسيين".

وشدد شاومينغ على أن هونج كونج منطقة إدارية خاصة للصين، ودعا بريطانيا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وردا على تعليقات السفير، دعا وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، الصين إلى احترام الاتفاق بين البلدين حول هونغ كونغ. وكتب في حسابه على "تويتر": "الرسالة إلى الحكومة الصينية، هي أن العلاقات الجيدة بين بلدين تكون مبنية على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقيات الملزمة قانونيا بينهما".

وجاء تصعيد الخطاب هذا بين بريطانيا والصين بعد أن صرح المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، بأنه يؤيد سكان هونغ كونغ تأييدا كاملا، داعيا الصين لعدم التخلي عن مبدأ "الدولة الواحدة والمنظومتين الاثنتين" الذي تقوم عليه العلاقات بين بكين وهونغ كونغ، منذ انضمام المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997.

وتستمر في هونج كونج احتجاجات على قانون تسليم المتهمين من هونغ كونغ للسلطات المركزية الصينية. واضطرت رئيسة إدارة هونغ كونغ، كاري لام، لتجميد القانون، فيما يدعو المحتجون لإلغائه نهائيا.
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