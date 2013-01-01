مساعد بوتين: العمل جار لعقد قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا

أعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، أن العمل جار العمل لعقد قمة "روسيا-تركيا-إيران" حول سوريا، لكن حتى الآن لم يتم بحث موعدها مع أحد.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "يجري بحث اللقاء وخيارات عقده، لكن حتى الآن، لا نبحث مواعيد محددة مع أحد"

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال إن القمة الثلاثية ستعقد في أوائل يوليو الجاري.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي سبتمبر عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.