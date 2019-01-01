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سياسي

عبدالعال: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج مثالي للتنسيق المشترك

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:44 م
الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد العال
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أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عمق الروابط الراسخة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل القبيسي، على هامش مشاركتهما في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطور البرلماني بجمهورية روسيا الاتحادية.
وأفاد بيان لمجلس النواب، أن عبد العال أكد خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا مثاليًا في التنسيق إزاء قضايا وأزمات المنطقة، مثمنًا الدور الإماراتي في دعم جهود التنمية في مصر.
ومن جانبها، أشادت القبيسي بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين في كافة المجالات، مشيرة إلى حالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية الإماراتية في الوقت الحاضر، والتي تٌعد امتدادا أصيلا للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
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