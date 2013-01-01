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عالم

حريق يلتهم 40 ألف برميل من الخمور في أمريكا

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يبذل رجال الإطفاء جهودا مكثفة اليوم الأربعاء من أجل احتواء حريق ضخم نشب بأحد مستودعات شركة "جيم بيم" للخمور في ولاية كنتاكي الأمريكية، ويوشك أن يلتهم أكثر من 40 ألف برميل خمر.

وذكرت صحيفة "لويزفيل كوريير" أن الحريق مستمر بقوة لليوم الثاني على التوالي.

ولم يتم بعد التوصل إلى السبب وراء اندلاع الحريق الذي شب مساء أمس الثلاثاء في الولاية التي تقع شمالي شرقي الولايات المتحدة، حيث تساعد الخمور في استمرار النيران، وسط مخاوف من التسبب في أضرار للحياة البيئية في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن جون مورا، المتحدث باسم مجلس الطاقة والبيئة في ولاية كنتاكي، القول إن أطقم الإطفاء تستخدم أكياس الرمال للحيلولة دون تدفق الخمور إلى المجاري المائية القريبة من الموقع، كما يقوم رجال الإطفاء برش المياه على المباني المجاورة، وليس على المستودع نفسه.

وقال مراسل الصحيفة إن الهواء في الموقع معبأ برائحة الخمر.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن درو تشاندلر، مدير مركز إدارة الأزمات في مقاطعة وودفورد، إن طول المستودع متعدد الطوابق، يصل إلى حوالي 100 متر، تقريبا طول ملعب لكرة القدم.
ولم يصدر تعليق بعد عن شركة "جيم بيم" بشأن الحادث.
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