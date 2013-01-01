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اقتصاد

أسهم منطقة اليورو تصعد مع ترشيح لاجارد لرئاسة المركزي الأوروبي

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفعت أسهم منطقة اليورو اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات ذات توزيعات الأرباح الكبيرة، بفعل آمال بأن تُبقي كريستين لاجارد المرشحة لرئاسة البنك المركزي الأوروبي على موقف البنك الذي يميل للتيسير، بينما قفزت الأسهم الإيطالية بما يزيد عن اثنين في المئة بدعم من تفادي تهديد بعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وأغلق المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو مرتفعا 0.9 في المئة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو من العام الماضي، كما زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المئة، بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ نهاية يوليو تموز من العام الماضي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنحو 20 في المئة من المستوى المنخفض الذي سجله في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

ودعمت القطاعات الدفاعية الصعود، مع سعي المستثمرين وراء العائد وسط توقعات بأن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات شديدة التدني لفترة أطول، مع تولي لاجارد مهام منصبها رئيسة للبنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراجي.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي لأعلى مستوياته في سنوات، بينما ارتفع مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات لأعلى مستوى له على الإطلاق، وزاد مؤشر قطاع العقارات، الذي يستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة، بأكثر من 1.3 في المئة.

وحذر بعض المستثمرين من أن تعيين لاجارد لا يغير وجهة نظرهم بأن المنطقة ستظل تعاني من ضعف النمو واستمرار التوتر بين روما وبروكسل بخصوص عجز الميزانية والمخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولامس مؤشر البورصة الإيطالية أعلى مستوياته في شهرين مع صعود مؤشر قطاع البنوك الإيطالي خمسة بالمئة، بعدما تخلت المفوضية الأوروبية عن تهديدها باتخاذ إجراء انضباطي بحق إيطاليا مع تحرك روما لجعل ديونها المتنامية متماشية مع القواعد المالية للتكتل.
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