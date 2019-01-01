الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

السفارة المصرية بالكويت تحتفل بالذكرى الـ67 لثورة يوليو

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:36 م
سفير مصر لدى الكويت
سفير مصر لدى الكويت طارق القوني
أ ش أ
طباعة
احتفلت السفارة المصرية بالكويت مساء اليوم الأربعاء، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القوني - في كلمة له خلال الاحتفال، الذي أقيم بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبري، وعدد من الشيوخ، والشرفاء العرب والأفارقة والأجانب، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأبناء الجالية المصرية بالكويت - ان هذه الثورة البيضاء التي قامت في مصر عام 1952، برهنت على انها وبعد مرور قرابة سبعة عقود، مازالت تشكل علامة بارزة في تاريخ الوطن، ونقطة تحول أساسية في مساره على مختلف الأصعدة، كما تعد نموذجًا ملهمًا ومتجددًا لتلاحم غير قابل للانفصال بين الشعب المصري وجيشه العظيم، في ظل مسيرة مستمرة لتعضيد تواصل مصر مع الدوائر الحيوية في سياستها الخارجية، ولا سيما الدائرة الافريقية التي ساندت حركات تحرر دولها.
وأضاف أنه لمن حسن الطالع، أن يتزامن احتفال هذا العام مع عدد من المستجدات ذات المغزى على صعيد العلاقات المصرية الافريقية، أهمها تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019، واستضافتها حاليًا لبطولة كاس الأمم الافريقية، بمشاركة 24 منتخبًا افريقيًا، في حدث رياضي مهم يتابعه الملايين من المشاهدين في افريقيا وغيرها من قارات العالم.
وأضاف القوني:"إن احتفالنا بالعيد الوطني اليوم، يأتي تزامنًا مع مناسبة عزيزة علينا جميعا كمصريين، وهي الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتي انتصرت فيها إرادتنا على قوى الظلام والإرهاب، ونجحت جموع الشعب في الحفاظ على الهوية المصرية في ثورة تصحيح مسار، فتحت الطريق واسعا امام تحقيق إنجازات ضخمة حققتها ومازالت تحققها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، بعد تبنى اصلاحات صعبة قدم اثنائها الشعب المصري اعظم معانى المثابرة، مما مكن مصر من تحقيق قفزة تنموية هائلة بشهادة كافة المؤشرات الاقتصادية الدولية، فضلا عن نجاحها في تشييد بنية تحتية بمعدلات غير مسبوقة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن اشيد بالإنجاز الذى حققه الوطن بسواعد أبنائه من رجالات القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب.
وجدد القوني التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، قيادة وحكومة وشعبًا، والتي باتت نموذجًا يحتذى به في كيفية إدارة العلاقات بين دولتين شقيقتين في مختلف المناحى، ويعززها التواصل المستمر والزيارات رفيعة المستوى، والتي كان آخرها زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمصر لحضور القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، والتي سبقتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت في مايو 2017، معربا عم تطلعه لزيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك لمصر قريبًا.
وأعرب سفير مصر لدى الكويت عن خالص تقدير القيادة المصرية، لما قدمته دولة الكويت الشقيقة من دعم لمصر خلال الفترة الماضية، كما تتقدم للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا بالشكر على استضافتها الكريمة للجالية المصرية.
وأضاف القوني قائلا:"أبنائي وأخواتي أعضاء الجالية المصرية بالكويت... أنتهز هذه الاحتفالية لأعبر لكم مجددًا عن خالص تقديري واعتزازي بكم أبناء الجالية المصرية، لدوركم المقدر في التنمية بدولة الكويت، والذي يشيد به كافة مسئوليها ولأدائكم المتميز، فضلا عما لمسته من حس وطني عال وارتباط وثيق بقضايا بلدكم وهمومه... الحضور الكرام، في الختام... يتوجب على أن أتقدم والسيدة حرمي بعظيم الشكر لكم جميعا علي حضوركم الكريم ومشاركتنا احتفالنا.. وكما قال الشاعر في حب أم الدنيا.."مصر هي المحراب والجنة الكبرى".. فاقصدوها للسياحة والاستثمار.. فبلادنا تفتح ذراعيها للجميع.. شعبها الودود والكريم والمضياف يقدر مشاعر الحب والأخوة والصداقة.. وإنه بانتظاركم متي قررتم زيارة مصر.. أرض النيل العظيم ومهد الحضارات والأديان".
تجدر الإشارة إلى أنه تم على هامش الاحتفال، إجراء سحب على ٤ تذاكر سفر مقدمة من مكتب شركة مصر للطيران بالكويت، الى للغردقة وأسوان لضيوف الاحتفال، بالإضافة إلى تنظيم معرض لبعض الفنانين المصريين بمناسبة العيد الوطنى
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

4 لاعبين من منتخب مصر فى التشكيل المثالى لدور مجموعات أمم إفريقيا

منذ يومين

شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية دفعة أكتوبر 2019

منذ حوالي 6 ساعات

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

منذ أقل من نصف ساعة

"فيسبوك" تصدر بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

"فيسبوك" تصدر بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

ستوديو

صور خاصة من منزل الفنان الراحل عزت أبو عوف (شاهد)

الديهي لمنظمة العفو الدولية: "طز في التقارير بتاعتكم"

بملابس البحر.. نجلة نوال الزغبي مع حبيبها (شاهد)

إيهاب نصر: مصر البوابة الرئيسية لروسيا في أفريقيا (فيديو)

ads

رياضة

إشبيلية الإسباني يضم رسميا الفرنسي جيوليس كوندي

اجتماع لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي

طبيب المنتخب يكشف حالة جنش الصحية بعد إجراء جراحة "وتر أكيلس"

كيف يعبر «الفراعنة» دور الـ16؟

الرئيس نيوز

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بـ 44 مليون دولار خلال مايو

مدير بطولة "كأس أفريقيا" يحقق أمنية طفل من ذوي الاحتياجات

الخارجية: بيع آثار مصرية في مزاد بلندن ينافي المعاهدات الدولية

حقيقة وفاة محمود عزت في مستشفى تركي

منوعات

"فيسبوك" تصدر بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

العثور على كنز ثمين تحت الأرض وسط موسكو

تسريب فيديو لشاب سعودي تعمد تحطيم سيارة

عطل فني يصيب "فيس بوك"

كشكول

وكيل الأزهر نائبًا عن "الطيب" فى حفل مسابقة تحدى القراءة العربى

إنتهاء تصحيح امتحانات "دراسات" بنات المنوفية

"عبد الله" يتابع التدريب التأهيلى لاجتياز اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب والطلائع

إسلام سياسي

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

شباب الإرهابية يبحثون عن فتوى لإباحة الزواج عبر "الفيديو شات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

استكمال فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأي الثقافي"

غدًا.. مؤلفات عالمية بأنامل بلجيكية على المسرح الصغير بالأوبرا

"الثقافة" تؤكد ضرورة مشاركة أهالي دمياط في مبادرة "صنايعية مصر"

22 يوليو.. مناقشة وتوقيع "أولاد الناس" بمركز الهالة الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك