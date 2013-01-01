جبريل العبيدى يكتب: ليبيا والتدخل التركى





ليبيا تتعرض لتدخل تركى سافر تجاوز الدعم لطرف فى الصراع الليبى إلى دخول تركيا طرفًا مباشرًا فى الحرب، من خلال ضباط أتراك يقودون معارك الميليشيات ضد الجيش الوطنى الليبى وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش اللواء المسمارى، الأمر الذى يعتبر تدخلًا سافرًا وعدوانًا على الأراضى والسيادة الليبية.

تركيا التى أرسلت، أكثر من خمسة ملايين رصاصة إلى ليبيا، بمعدل رصاصة لكل ليبى، هى تركيا التى أرسلت السفن الأربع محملة بأسلحة متنوعة؛ ومنها مسدسات كاتمة الصوت، التى تستخدم فى عمليات الاغتيالات، مما يؤكد أنها تعبث بالأمن والاستقرار الليبى، هى تركيا التى أرسلت ضباطًا وجنودًا ومدرعات عسكرية وعتادًا حربيًا، وطائرات من دون طيار. وجاهر إردوغان نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة الإخوان، بالإضافة إلى الدعم الإلكترونى واللوجستى عبر طائرات الإنذار المبكر التركية التى تحلق بالقرب من الأجواء الليبية.

رغم أن عملاء تركيا فى ليبيا، يزعمون أن لتركيا فضلًا على ليبيا، بينما الحقيقة غير ذلك، فتركيا التى يربطها بليبيا تاريخ استعمارى مظلم استمر لأكثر من ٤٠٠ عام لم تبنِ فيه أى عمران سكنى ولا حكومى، وما أنشأت نظامًا تعليميًا ولا صحيًا يمكن الاستشهاد به اليوم على حجم التنمية التركية أو العثمانية، التى من المفترض أن ولاة السلطان العثمانى قد قاموا بها فى ليبيا، رغم جمعهم للضرائب والخموس من السكان المحليين وإذلالهم، وتشغيلهم بالسخرة، فى أعمال تخص الأستانة أو القسطنطينية حيث يجلس السلطان العثمانى فى بذخ.

ليبيا التى غيبتها تركيا ٤٠٠ سنة عن الحضارة وسلمتها لمستعمر فاشى إيطالى بعد انسحابها من ليبيا، وترك الليبيين يواجهون مصيرهم مع مستعمر استيطانى جديد، فالخذلان التركى لليبيا، ليس فقط فى هذه المرة الأولى، فقد سبق لتركيا العثمانية أن سلمت ليبيا المسلمة إلى الطليان الكاثوليك، وفق معاهدة أوشى التى تم توقيعها إثر الحرب العثمانية الإيطالية (١٩١١ - ١٩١٢). عقدت فى قلعة أوشى فى ضواحى لوزان السويسرية فى ٣ أكتوبر ١٩١٢، والتى بموجبها انسحبت الدولة العثمانية من ليبيا، تاركة الليبيين، عزلًا بلا سلاح، لمصيرهم أمام الغزو الإيطالى الاستيطانى، فعن أى حماية يتحدث عملاء تركيا؟!

ليبيا اليوم لم تغزُ تركيا ولم تتدخل فى شئونها، ولا دعمت أكراد تركيا فى قضيتهم ولا حتى الأرمن، بينما تركيا لا تزال تقف فى الضفة الخطأ وتهدد الجيش الليبى، بقصف مقراته، فوق أرضه وتحت سماء بلاده، مما يؤكد حالة العربدة واللامسئولية فى احترام سيادة الدول.

تركيا تؤوى جميع المحرضين على العنف فى ليبيا من كبيرهم المفتى المعزول صادق الغريانى، إلى قيادات الجماعة الليبية المقاتلة من عبدالحكيم بلحاج، إلى سامى الساعدى وعبدالوهاب القايد شقيق أبويحيى الليبى الرجل الثانى فى تنظيم «القاعدة»، الذى قتلته القوات الأمريكية.

تركيا تعالج جرحى الميليشيات بل وحتى الإرهابيين، ومنهم الهالك محمد الزهاوى زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابى، وفق تصنيف مجلس الأمن.

مئات من جرحى الميليشيات تعج بهم مستشفيات تركيا، ولم تتوقف عن دعم الميليشيات بل وتجاهر بالدعم المستمر واللامحدود.

فمن حق القوات المسلحة العربية الليبية الدفاع عن سيادة الأراضى الليبية المنتهكة من الجنود الأتراك، فليبيا لم ترسل جنودًا إلى تركيا ولا سلاحًا إلى معارضين أتراك، ولكن الحكومة التركية فعلت، فتركيا لا تزال معول شر فى ليبيا للأسف، فى حين هى دولة إقليمية كان يجب أن تكون وسيطًا نزيهًا فى الأزمة الليبية لتتمكن تركيا من تحقيق شراكة اقتصادية ناجحة فى ليبيا، ولكن هوس إردوغان بالخلافة العثمانية والهيمنة والنفوذ بدلًا من الشراكة جعله يتقاطع المصالح مع جماعة «الإخوان» التى مشروعها «الخلافة» ودولة المرشد، ولهذا تكون العلاقة بينهما، علاقة مصلحة مؤقتة، فى حين كل منهما يسعى إلى الزعامة، دون الآخر، مما قد ينبئ بصراع وشيك بينهما حين تستقر الأمور لأحدهما.

مشروع أردوغان جعل الحكومة التركية تقف فى الضفة الخطأ فى ليبيا، وهى بذلك تناصب أغلب الليبيين العداء، بدلًا من أن تمارس دور الوسيط النزيه فى الأزمة الليبية، بحكم حجمها الإقليمى.

نقلًا عن «الشرق الأوسط» اللندنية

