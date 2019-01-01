طبيب المنتخب يكشف حالة جنش الصحية بعد إجراء جراحة "وتر أكيلس"

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، أن محمود عبدالرحيم "جنش" حارس المنتخب، غادر غرفة العمليات بعد خضوعه لعملية جراحية صباح اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بميونيخ.



وقال أبوالعلا: إنه اطمأن على إجراء العملية من البروفيسور ماركوس فولتر الذي أجراها وطمأن على نجاح العملية.



وكان جنش وصل إلى ألمانيا أمس فور حصوله على تأشيرة الدخول التي تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل، بعد صدور التقرير الطبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب.



صاحب جنش في رحلته وكيل أعماله لتعذر سفر طبيب المنتخب معه؛ لارتباطه مع الفريق الذي يخوض حاليا نهائيات الأمم الإفريقية.



وكان جنش أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة على مباراة أوغندا في ختام الدور الأول.