مدرب يد الأهلى "رجال": اللاعبون سيخضعون لبرنامج بدني مكثف

قال يحيى يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي إن اللاعبين سيخضعون لبرنامج بدني مكثف مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.



وأكد يوسف أن الجهاز الفني يولي اهتماما كبيرا بالجوانب البدنية، خاصة أن فترة الإعداد لها دور كبير في استمرار أداء اللاعبين بنفس معدلات اللياقة طوال مباريات الدوري، ووصولا إلى المراحل المهمة في نهاية الموسم.



وأضاف يوسف أن الجهاز الفني سوف يعقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على ضرورة الظهور بشكل قوي والسعي بقوة نحو الفوز بالبطولات التي ينافس عليها الفريق خلال الفترة القادمة.‎