الأربعاء 03 يوليه 2019 الموافق 30 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان

سيرة البطل المصرى

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:32 م
طباعة

رحل عن دنيانا، الإثنين الماضى، بطل مصرى عظيم، جندى من جنودنا البسطاء، ملح الأرض، وسند الأوطان، وأحد أبناء هذا الشعب الصابر الصامد، «محمد محمد عبدالسلام العباسى»، الذى لم تملأ صورته الفضائيات والجرائد، ولا سعى لأن يحدث الناس عن مآثره وبطولاته.
رحل فى صمته النبيل، كما يرحل العظماء بعد أن أدى واجبه على الوجه الأكمل، وبجهده وجهد رفاقه وزملائه، أبناء العمال والفلاحين والطبقات المكافحة والمبدعة، طُرد العدو الصهيونى من أرض مصر الطاهرة، وكان «محمد أفندى العباسى»، كما كان يطلق عليه عارفو فضله، إكبارًا وتبجيلًا، هو أول من نزع راية العار الصهيونية، وداسها بقدمه الطاهرة، ورفع مكانها علم مصر الخفّاق، فوق الضفة الشرقية للقناة، فاستحق أن يُخلّد فى وجدان أمته، وأن تبقى سيرته العطرة عنوانًا لكل الأجيال.
وتشاء الظروف أن أمضى ليلة رحيل البطل «العباسى»، فى أمسية بديعة، وسط زملاء وأصدقاء بالحزب الاشتراكى المصرى، فى سهرة سينمائية استمرت ساعات، خُصصت لتمجيد بطولة أبناء الشعب المصرى البسطاء، من أبناء الشعب العاديين، ومن قادة هذا الوطن المخلصين، ومن جنود القوات المسلحة المصرية، الذين سطروا ملامح العظمة والنبل، من خلال فيلم، لا بد أن نحيى «المركز القومى للسينما» على إنتاجه، أخرجه المُخرج الموهوب، صاحب الرؤية والموقف والانتماء والثقافة، «سميح منسى»، وطرح على مدى زمنه، وشرح، كيف خرج هؤلاء الأبطال الصناديد من رحم هذا الشعب الطيب، وتخلّقوا من تراب هذا الوطن المقدّس: من عصر إيزيس وأوزوريس وحورس، والفلاح الفصيح، ورمسيس وأحمس، وحتى الآن، مع التأكيد على بطولة الرجل العادى، البسيط الذى لا تشى صورته بأى تمايز عن مجاوريه وأبناء حيه أو شارعه، لكنه وقت الشدة يبين عن كائن أسطورى قُدَّ من فولاذ، لا يتردد عن لهفة المظلوم، والدفاع عن الحق، والتصدى لقوى التخريب والإجرام، حتى لو كان ثمن ذلك حياته، تمامًا مثلما فعل الشهيد «محمد عيسى العليمى»، الذى قتلته عصابات المخدرات والبلطجة، لأنه دافع عن مستقبل قريته «شمّة - أشمون»، وهو يرى تُجّار الموت والدمار يفتكون بحياة شبابها، فقاد حركة وسط قريته للتصدّى لهم، لكنهم كمنوا له، وأردوه شهيدًا. لكن البطولة ليست محصورة وحسب فى الاستشهاد من أجل تحرير الوطن من سطوة الأجنبى المحتل، أو المحلى المجرم. فهناك أنواع أخرى من البطولة جسّدها الفيلم من خلال نماذج إيجابية تستحق الاحترام والتعلُّم من سيرتها، مثل السيدة نوال خميس، الخبيرة الزراعية بالفيوم، التى نجحت، بالتعاون مع باحثين نابهين، فى استنبات أنواع من الأرز لا تحتاج إلا لكميات محدودة من المياه، وتعطى إنتاجًا وفيرًا، ولم تبخل أبدًا بفيض خبرتها ومعرفتها، على كل من طلبها، دون مقابل أو منفعة ذاتية، ومثل المفكر الحقيقى، والمثقف العضوى، الأستاذ سمير عبداللطيف «البتانون - منوفية»، الذى آثر البقاء وسط المئات من تلامذته ومحبيه، يزرع الوعى والمعرفة والفهم والثقافة فى وجدانهم، ويثقفهم، ويعلمهم أبجدية محبة الأوطان، وآلية تطويره وتغييره، فى دأبٍ وتواضع، حتى أثمرت ثمارها اليانعة!.
وخارج إطار الفيلم، أود أن أشيد ببطل من هذا الزمان، لا يعرفه إلا مرضاه وطالبو عونه من أبناء محافظة الغربية: الدكتور «محمد مشالى»، طبيب الفقراء، الإنسان، الذى يعمل ليل نهار لخدمة من يحتاج لعلمه ومعرفته، بكشف أجره زهيد «بضعة جنيهات» لا تكاد تغطى إيجار عيادته، التى يعمل بها لأكثر من خمس عشرة ساعة يوميًا، بلا راحة أو عطلة!.
نماذج بطولية لا نهاية لها، من الواجب أن نكرِّمها ونحنى هاماتنا تبجيلًا وتعظيمًا لها، لأنها تنشر الأمل والتفاؤل بالمستقبل، فوطن ينجب مثل هؤلاء لا يمكن إلا أن ينتصر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رسميًا.. انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلى السابق لنادى الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

أجيري يفرض السرية على تدريبات المنتخب

منذ حوالي 18 ساعة

عامل يحبس شقيقه بالمنزل 11 عامًا فى البحيرة

منذ حوالي 5 ساعات

شركة بتروبل تضم "فهد" لأسطول سيارات الإطفاء

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك يسعى لرد ضربة "كهربا" للأهلي من إنجلترا

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

أستون فيلا الإنجليزى يسعى لضم "تريزيجيه"

"فيسبوك" تصدر بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

ads

ستوديو

صور خاصة من منزل الفنان الراحل عزت أبو عوف (شاهد)

الديهي لمنظمة العفو الدولية: "طز في التقارير بتاعتكم"

بملابس البحر.. نجلة نوال الزغبي مع حبيبها (شاهد)

إيهاب نصر: مصر البوابة الرئيسية لروسيا في أفريقيا (فيديو)

ads

رياضة

إشبيلية الإسباني يضم رسميا الفرنسي جيوليس كوندي

اجتماع لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي

طبيب المنتخب يكشف حالة جنش الصحية بعد إجراء جراحة "وتر أكيلس"

كيف يعبر «الفراعنة» دور الـ16؟

الرئيس نيوز

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية بـ 44 مليون دولار خلال مايو

مدير بطولة "كأس أفريقيا" يحقق أمنية طفل من ذوي الاحتياجات

الخارجية: بيع آثار مصرية في مزاد بلندن ينافي المعاهدات الدولية

حقيقة وفاة محمود عزت في مستشفى تركي

منوعات

"فيسبوك" تصدر بيانا بشأن عطل بمنصاتها الإلكترونية

العثور على كنز ثمين تحت الأرض وسط موسكو

تسريب فيديو لشاب سعودي تعمد تحطيم سيارة

عطل فني يصيب "فيس بوك"

كشكول

وكيل الأزهر نائبًا عن "الطيب" فى حفل مسابقة تحدى القراءة العربى

"عبد الله" يتابع التدريب التأهيلى لاجتياز اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

إنتهاء تصحيح امتحانات "دراسات" بنات المنوفية

فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب والطلائع

إسلام سياسي

تعرف على استراتيجية داعش الجديدة فى العراق

تفاصيل ضبط متفجرات داخل جامع بحي الانطلاقة في تونس

لأول مرة.. محاكمة شخصين بتهمة الانتماء لداعش في اليابان

شباب الإرهابية يبحثون عن فتوى لإباحة الزواج عبر "الفيديو شات"

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

استكمال فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأي الثقافي"

غدًا.. مؤلفات عالمية بأنامل بلجيكية على المسرح الصغير بالأوبرا

"الثقافة" تؤكد ضرورة مشاركة أهالي دمياط في مبادرة "صنايعية مصر"

22 يوليو.. مناقشة وتوقيع "أولاد الناس" بمركز الهالة الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك