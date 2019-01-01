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فن

رسول هوليوود.. رامي مالك يرفض دور «الإرهابي العربي» خوفًا من «الإسلاموفوبيا»

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 07:31 م
رامي مالك
رامي مالك
هالة أمين
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كشف النجم الأمريكى من أصول مصرية، رامى مالك، عن أنه يرفض تجسيد دور «الإرهابى العربى» فى أى أفلام تُعرض عليه.
وقال «مالك» فى حواره مع صحيفة «ذا ميرور» البريطانية، إن ممثلين آخرين من أصول عربية وإسلامية ليس لديهم مانع من تجسيد أدوار الإرهابيين، إلا أنه يرفض ذلك لاعتبارات خاصة، أهمها معارضته مشاعر «الإسلاموفوبيا» لدى شرائح معينة فى الغرب.

ذكر النجم أنه رفض فى البداية عرضًا للمشاركة فى عمل ضمن سلسلة أفلام «جيمس بوند»، عبر أداء دور إرهابى مسلم، لأنه لا يقبل الإسهام فى نشر الانطباع السائد لدى بعض القطاعات، من أن العرب بينهم الكثير من الإرهابيين، معبرًا عن تقديره العميق للدين الإسلامى.
وأشار إلى أن رفضه المبدأ كان خوفًا من الرسائل الأيديولوجية المتطرفة التى كانت ترسلها الشخصية، كما أنه كان بحاجة إلى طمأنة من منتجى العمل بأنها لن يتم ربطها بالإرهاب، وهو ما حصل عليه.
وقال إنه كان عليه التفكير أكثر من مرة قبل القبول بالدور، كاشفًا عن أنه طلب ضمانًا من مخرج العمل الأمريكى كارى فوكوناجا بأن شخصيته فى الفيلم لن تتمحور حول فكرة «الإرهابى الذى يتحدث باللغة العربية».
وأوضح النجم، البالغ من العمر ٣٨ عامًا، أنه تبين أن الشخصية رائعة بعد دراسة أبعادها، وأنه متحمس للغاية لأدائها، مشيرًا إلى أنه يجسد دور شخص يسمى «الفيلين»، ويمثل أمام النجم دانيال كريج.
وأضاف: «كل ما كان يعنينى أننى لا يمكننى أداء دور إرهابى يعبر عن أيديولوجية متطرفة أو دين معين، هذا ليس شيئًا سأستمتع به، وقلت للمخرج: إذا صممت ذلك، يمكنك استبعادى من الدور».
ورغم ديانته المسيحية، أكد «مالك» اعتزازه بجذوره العربية والمصرية العميقة، ورفضه أن يتم تصوير العربى المسلم على أنه شخص إرهابى يهدد حياة الناس.
وأكد رامى أنه يحب تراثه المصرى وأن أصوله قريبة من قلبه وتشكل نسيجًا أساسيًا لوجدانه وشخصيته، مشيرًا إلى أنه يرتبط بشكل كبير ورائع بالثقافة والناس الموجودين فى مصر، وأن لديه تجربة مختلفة ومتشابكة مع الثقافة المصرية.
وأوضح أنه يحمل تراث الشرق الأوسط أيضًا خلال عمله كممثل، كما أنه رفض أن يضعه منتجو هوليوود فى إطار معين وأدوار نمطية، خاصة بعد أدائه دور الانتحارى ماركوس الزكار فى أحد أفلامه الأمريكية، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك الدور قرر رسم خط جديد له فى السينما الأمريكية، ورفض لعب شخصيات عربية أو شرق أوسطية بطريقة سلبية.
وقال النجم: «فى الماضى كنت أوافق على مثل هذه الأدوار، وأقول حسنًا سأشارك فى دور الإرهابى، لكن بعد أن فعلت ذلك قلت لنفسى: هذا هُراء لن أفعل ذلك مرة أخرى، هذه ليست الأدوار التى أريدها».
وقال «مالك» إنه سيبذل كل جهده فى أداء شخصيته فى «جيمس بوند»، ولن يمنح البطل «كريج» مهمة سهلة، وسيكون ندًا عنيدًا له خلال الأحداث، وسيدخل معه فى مواجهة قاسية.
وذكرت الصحيفة أن «مالك» الذى حصل على جائزة أوسكار فى وقت سابق لتجسيده شخصية فريدى ميركورى، مؤسس فرقة كوين فى فيلم «Bohemian Rhapsody»، لم يخش من أى ردود أفعال منتقدة، لتصريحاته الرافضة فكرة «الإسلاموفوبيا»، ولم يخف من تأثير ذلك على عمله فى هوليوود، خاصة أنه ما زال يخطو وينطلق نحو آفاق جديدة، ووصل إلى ترتيب «السوبر ستار».
ويدور الفيلم حول عودة العميل جيمس بوند من حياة هادئة فى جامايكا، بعد أن ترك الخدمة الفعلية، حيث يلتقى «فيليكس» ويطلب مساعدته فى مهمة إنقاذ عالم مخطوف، ويؤدى «مالك» دور الشرير الرئيسى فى القصة.
ويشارك فى العمل النجوم: نعومى هاريس وليا سيدو ولاشانا لينش وأنا دى أرماس ورالف فينيس وبن ويتشو، ومن المحتمل أن يكون الفيلم هو الجزء الخامس والأخير فى السلسلة التى يؤدى بطولتها «كريج».
وقالت الصحيفة إنه على الرغم مما تعرض له الفيلم من تعطيل لتصويره، فإنه سيعرض كما هو مقرر فى سينمات الولايات المتحدة الأمريكية فى ٣ أبريل ٢٠٢٠ وفى دور العرض بالمملكة المتحدة فى ٨ من نفس الشهر.
وذكرت الصحيفة أن «مالك» من مواليد لوس أنجلوس عام ١٩٨١ لأبوين مصريين اسمهما سعيد ونيللى، ناقلة عن النجم قوله «إن والديه أصرا على أن يتعلم اللغة العربية فى المنزل، على الرغم من هجرتهما من مصر عام ١٩٧٨ لبدء حياة جديدة فى أمريكا».
وقالت إن «مالك» نال استحسان النقاد على دوره فى مسلسل «مستر روبوت» الذى جسد فيه شخصية إليوت ألدرسون، وحصل به على جائزة أفضل ممثل فى مسابقة «جولدن جلوب»، وواصل منذ ذلك الحين حصوله على جوائز كبرى وأدوار كبيرة فى هوليوود، إلى أن حاز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل فى دورتها الـ٩١ العام الجارى.
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