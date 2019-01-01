منتخب الجزائر يعود للتدريبات استعدادًا لغينيا في أمم إفريقيا

خاض منتخب الجزائر"محاربو الصحراء" تدريبًا قويًا علي ملعب "بتروسبورت" في القاهرة، استعدادًا لمواجهة غينيا في دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.



وكان جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، منح لاعبي الفريق إجازة من التدريب المسائي، أمس الثلاثاء، حيث خرج اللاعبون في جولة حرة للترفيه وكسر حدة الملل.



وتأهل المنتخب الجزائري إلى دور الستة عشر للبطولة، بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط محققًا العلامة الكاملة، فيما تأهل المنتخب الغيني إلى الدور ذاته بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.



يشار إلى أن المنتخب الجزائري فاز ببطولة أمم إفريقيا مرة واحدة عندما أقيمت على أرضه عام 1990.