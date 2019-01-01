تشكيل لجان لبحث أسباب مشكلة التسرب من التعليم بالوادي الجديد

قررت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، تشكيل لجان من مراكز المحافظة بالتنسيق مع أعضاء المجلس التطوعي للشباب لدراسة وبحث أسباب مشكلة التسرب من التعليم بالمحافظة، ودراسة الحالة الاجتماعية لأسر المتسربين، وبحث إمكانية مساعدتهم بحلول مستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، لبحث آخر تطورات مبادرة القضاء على التسرب من التعليم بالوادي الجديد، والتي أطلقها المحافظ محمد الزملوط لإعادة قيد المتسربين من التعليم.

ووجهت نائب المحافظ بتأهيل عدد أكبر من الإخصائيين النفسيين بالمدارس للاكتشاف المبكر لحالات التسرب والتعامل الفوري معها، ومراجعة إحصائيات نسب التسرب بصفة دورية سنويا.

من ناحية أخري، شددت نائب المحافظ على ضرورة دراسة مقترح تحويل مدارس المحافظة إلى مدارس جاذبة لربط الطلاب بالمدارس ومحاربة ظاهرة التسرب، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية بأسباب ونتائج هذه الظاهرة.