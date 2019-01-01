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مصر

السيسي يؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 06:22 م
السيسي
السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع المملكة الأردنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والأردني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، للدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة.

ورحب السيسي، برئيس الوزراء الأردني، وطلب نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مشيدا بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، لا سيما في ظل تشابه الأوضاع التي تحيط بمصر والأردن، وفي ضوء تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة بصفة عامة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأردني عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، ونقل له تحيات الملك عبدالله الثانى بن الحسين، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية ودفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراضا لأوجه العلاقات الثنائية المشتركة؛ حيث أشاد الرئيس بانعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اليوم بالقاهرة، والتي ترأس الجانب المصري فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والجانب الأردني الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى أن انتظام دورية انعقاد اللجنة، يعكس الحرص والاهتمام المتبادل بين البلدين على تعزيز أطر التعاون بينهما في جميع المجالات.

واستعرض اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين، استنادا لقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الأزمة الفلسطينية، ودعم مختلف الجهود الرامية لحلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وتم التطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع في سوريا، حيث تم تأكيد أهمية العمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.
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