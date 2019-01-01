إخماد حريق في خط أنابيب نفط عراقي يربط بين كركوك وتركيا

قال مصدر أمني لـ"رويترز" اليوم الأربعاء، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق في خط استراتيجي لأنابيب النفط في شمال العراق يربط بين مدينة كركوك الغنية بالنفط وميناء جيهان التركي.



وأضاف المصدر أن خط الأنابيب‭‭ ‬‬خارج الخدمة في الوقت الراهن.



وقال المصدر: إن الحريق اندلع بعد انفجار ست عبوات ناسفة بالتعاقب في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة بمحافظة نينوى على بعد 70 كيلومترا جنوبي الموصل.