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رياضة

أتلتيكو مدريد يعلن تخليه عن رودريجو هيرنانديز لصالح مانشستر سيتي

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 06:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص بلاعبه رودريجو هيرنانديز والبالغ 70 مليون يورو.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان له: "رابطة الدوري الإسباني أبلغت أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء أن وكيل أعمال اللاعب رودريجو هيرنانديز وممثلين لنادي مانشستر سيتي حضروا اليوم لمقر الرابطة وقاموا بدفع قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب".

وبذلك ينتهي تعاقد اللاعب الإسباني مع أتلتيكو مدريد والذي كان يمتد حتى عام 2023، وذلك بعد أن عاد إليه في الصيف الماضي عقب تألقه لفترة بين صفوف نادي فياريال.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد قد قدم رسميا بديل هيرنانديز في الأسبوع الماضي، هذا هو اللاعب السابق لريال مدريد، ماركوس يورينتي، الذي سوف يرتدي القميص رقم 14 الذي كان يرتديه سلفه.

وعلى الجانب الآخر، لم يعلن النادي الإنجليزي رسميا تعاقده مع هيرنانديز الذي سيخوض أول تجاربه الاحترافية خارج إسبانيا، حيث سيكون ضمن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي.
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