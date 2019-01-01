محافظ القليوبية يتفقد أعمال المرحلة الأولى من مبادرة دعم صحة المرأة

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أعمال المرحلة الأولى من المبادرة القومية لدعم صحة المرأة المصرية بالوحدة الصحية بقرية أسنيت كفر شكر، والتي انطلقت في أول شهر يوليو الجاري ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وقال مرزوق - في تصريح اليوم الأربعاء- إن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية، والتي تشمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة له.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الاطمئنان على سيدات مصر، ودعم صحة المرأة في كل المحافظات، مؤكدًا أن الكشف والعلاج بالمجان، حيث إن المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية التي تهتم جميعها بصحة المرأة، ويأتي على رأسها: الكشف المبكر عن الأورام سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة) وأمراض القلب وهشاشة العظام، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي واكتشاف الأمراض مبكرًا مما يساهم في الشفاء العاجل.

وأوضح المحافظ أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 عاما، وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالي الحماية من الأمراض المصاحبة.