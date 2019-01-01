سيسيه يرحب بالبقاء في الاتحاد عن العودة للزمالك

وقع الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم فريق الزمالك الذي انتهت إعارته للاتحاد السكندرى، على ورقة رغبة لمسئولى زعيم الثغر، للتأكيد على ترحيبه بالاستمرار مع الفريق السكندري في الفترة المقبلة بعد المفاوضات التى تمت معه خلال الفترة الأخيرة.



وأبلغ سيسيه إدارة الزمالك برغبته فى البقاء داخل النادى السكندرى فى حالة تعذر عودته للفريق الأبيض في الموسم المقبل، خاصة أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع مسئولى الاتحاد.



ويسعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى للتعاقد مع الإيفوارى رزاق سيسيه بصورة نهائية أو استعارته وفتح مجلس إدارة الاتحاد المفاوضات مع مسئولي الزمالك، من أجل معرفة المقابل المادى نظير الاستغناء عن اللاعب الإيفوارى أو استعارته بعد تألقه مع زعيم الثغر في الموسم الأخير.