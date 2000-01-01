﻿اختتام منتدى دافوس الصيفي في الصين

اختتم منتدى دافوس الصيفي الثالث عشر، اليوم الأربعاء، في مدينة داليان التابعة لمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

وشهد المنتدى -الذي استمر ثلاثة أيام- أكثر من 200 حدث، بما فيها الحوار بين رجال الأعمال ومنتديات فرعية مهنية، وشارك فيه أكثر من 2000 شخص من القادة السياسيين ورجال الأعمال والخبراء الأكاديميين، وممثلي وسائل الإعلام من نحو 90 دولة ومنطقة.

وناقش المشاركون في المنتدى، موضوعات مثل تكنولوجيا الجيل الخامس، والعولمة، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والسيارات بدون سائق.

ومن المقرر انعقاد منتدى دافوس الصيفي المقبل في مدينة تيانجين الصينية عام 2020، حيث يعقد المنتدى، الذي أنشأه المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007، بشكل سنوي في الصين، بالتناوب بين المدينتين الساحليتين تيانجين وداليان.