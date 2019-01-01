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مصر

"الصحة": تقديم الخدمة العلاجية لـ240 طالبًا في آخر أيام امتحانات الثانوية

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 06:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ240 بلاغا لحالات مرضية، خلال آخر أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع في ضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم، مشيرة إلى أنه تم إسعاف الـ240 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، ولم تتطلب أي من الحالات النقل إلي المستشفيات.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تضمنت الدفع بـ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، كما تضمنت الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم، و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة.
كما تم التنسيق مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، والمرور على اللجان؛ للتأكد من توافر الخدمات الطبية مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية.
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