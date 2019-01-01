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الثقافة

استكمال فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأي الثقافي"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 06:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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تستكمل الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات الورشة التدريبية "قياس الرأي الثقافي" لإعداد فريق عمل قياس الرأي الثقافي لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة المركزية للدراسات والبحوث وذلك بمقر الإدارة المركزية للتدريب بمصر الجديدة.

وذلك بهدف تطوير العمل الثقافي وتزويد المتدربين بالمنهج العلمي وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية لقياس الرأي الثقافي، ودعم التنمية الثقافية بمواقع الهيئة؛ وفقا لخطة التنمية المستدامة خلال الفترة من 7: 17 يوليو الجارى.

ويأتي ذلك فى إطار تنمية مهارات العاملين فى مجال قياس الراى الثقافى بالهيئة العامة لقصور الثقافة للقيام بالدورالمنوط بهم في مسح التربة الثقافية المصرية وقياس المردود الثقافي على الرواد من كافة الفئات في مختلف المواقع الثقافية.
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